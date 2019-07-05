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    Жизнь

    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике

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    <p>Алла Григорьева</p> <p>instagram.com/allagrigorjeva_beylina/</p> - Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике

    Алла Григорьева

    instagram.com/allagrigorjeva_beylina/

    Девушка порадовала поклонников новыми фото

    Модель Алла Григорьева с мужем-ресторатором Михаилом Бейлиным отдыхает в Турции.Как обычно, белокурая красавица радует своих фолловеров многочисленными фото в купальниках. А в качестве фотографа выступает ее муж.

    У Михаила, кстати, хорошо получается снимать свою жену-модель, и она это также подчеркивает в Instagram.

    «Мой муж - замечательный фотограф», - хвастается Алла

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    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
    instagram.com/allagrigorjeva_beylina/

    Подписчикам Аллы оценили внешний вид звезды и взорвались одобрительнымы комментариями. «Купальник очень красивый», «Какая красотищщаа», «Афродита из пены морской», «Красивое фото», «Красотка и купальник классный», «Вау, Аллочка, Вы прекрасны в этом образе и фото супер», - пишут восхищенные поклонники.

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