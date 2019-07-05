Сексуальная жена киевского ресторатора показала восхитительные формы в купальнике
Алла Григорьева
instagram.com/allagrigorjeva_beylina/
Девушка порадовала поклонников новыми фото
Модель Алла Григорьева с мужем-ресторатором Михаилом Бейлиным отдыхает в Турции.Как обычно, белокурая красавица радует своих фолловеров многочисленными фото в купальниках. А в качестве фотографа выступает ее муж.
У Михаила, кстати, хорошо получается снимать свою жену-модель, и она это также подчеркивает в Instagram.
«Мой муж - замечательный фотограф», - хвастается Алла
Подписчикам Аллы оценили внешний вид звезды и взорвались одобрительнымы комментариями. «Купальник очень красивый», «Какая красотищщаа», «Афродита из пены морской», «Красивое фото», «Красотка и купальник классный», «Вау, Аллочка, Вы прекрасны в этом образе и фото супер», - пишут восхищенные поклонники.