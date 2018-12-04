Семилетний мальчик возглавил рейтинг самых богатых видеоблогеров по версии Forbes



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За год канал принес семье $22 миллиона дохода

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2018 году. Рейтинг возглавил семилетний мальчик Райан — звезда канала Ryan ToysReview с более чем 17 миллионами подписчиков. Шоу, которое снимают родители ребенка, представляет собой обзор игрушек: Райан на камеру распаковывает их и рассказывает о своих впечатлениях. В этом году на канале семье удалось заработать $22 миллиона.

Второе место в рейтинге занял 21-летний актер Джейк Пол из Лос-Анджелеса. У него — 17,6 миллионов подписчиков, но заработал он чуть меньше — $21,5 миллиона. На своем канале он выкладывает свои музыкальные клипы и пранки.

На третьем месте — команда блогеров, которые делают шоу о спортивных трюках Dude Perfect. У них 36,9 миллионов подписчиков и $20 миллионов выручки за год.

Четвертое место — у геймера Дэниела Миддлтона, занимающегося обзорами компьютерных игр. На его канал подписаны 20,7 миллионов человек, а доход составил $18,5 миллионов.

Пятое место занял стилист и певец Джеффри Стар. Он делает обзоры косметики и одежды. На его канал подписаны 11,4 миллионов человек, а за год он заработал $18 миллионов.

Джерело: Esquire