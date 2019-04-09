Съемочная группа Discovery Channel обнаружила древнеегипетскую мумию во время экспедиции



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Фото: unsplash / @omarelsharaawy



По некоторым данным, саркофагу с телом верховного жреца около 2500 лет

Не так давно в Египет отправилась экспедиция, в состав которой вошла съемочная группа Discovery Channel. Среди членов команды был путешественник и исследователь Джош Гейтс и всемирно известный египтолог Захи Хавасс, который занимается изучением Древнего Египта более 50 лет. Эксперты спустились в гробницы в сопровождении операторов, фиксировавших каждый их шаг, а на поверхности происходящее комментировали ведущий программы Крис Джейкобс и генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта д-р Мустафа Вазир.

Во время похода им довелось сделать новое открытие. Они обнаружили древнеегипетский саркофаг с мумией верховного жреца. По некоторым данным, находке 2500 лет. Также во время экспедиции были найдены и другие важные артефакты. Как оказалось, команде удалось обнаружить лабиринт подземных гробниц и проникнуть во внутренние камеры труднодоступных захоронений в Среднем Египте, расположенных примерно в 265 км к югу от Каира.

О существовании древнеегипетского некрополя до сих пор было неизвестно. Чуть меньше века назад в этом районе был обнаружен саркофаг верховного жреца, но он оказался разграблен. На этот раз мумия, пролежавшая под землей два с половиной тысячелетия, была найдена в целости и сохранности. Еще одним открытием стала расположенная неподалеку семейная гробница, где сохранилась одна мумия и немало ценных реликвий, в том числе останки домашнего питомца - собаки, а также древняя настольная игра и четыре нетронутых погребальных сосуда, использовавшихся для хранения органов умершего. Надписи и артефакты свидетельствуют о том, что останки принадлежат певчему из храма древнеегипетского бога Тота.



