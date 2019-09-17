Сервис для знакомств Tinder снял сериал об апокалипсисе



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Создание собственного контента должно помочь приложению привлечь новую аудиторию, считает команда Tinder

Команда приложения для знакомств Tinder сняла свой собственный сериал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Как рассказала одна из собеседниц агентства, сюжет сериала никак не связан с функциями сервиса: «Многосерийное шоу с апокалиптической сюжетной линией развивается на фоне истории отношений, но все это не связано напрямую с основной деятельностью Tinder».

Съемки проекта проходили в Мехико в этом августе. Дата премьеры пока неизвестна.

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