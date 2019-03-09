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    Жизнь

    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей

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    Джанет и Ла Тойе Джексон - Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Джанет и Ла Тойе Джексон

    Личность короля поп-музыки Майкла Джексона обростает новыми скандалами

    Ла Тойе Джексон 62 года, в 1993-м году она дала шокирующее интервью MTV, в котором подтвердила, что ее брат причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. Это случилось после того, как отец 13-летнего Джорджа Чендлера сделал заявление, что певец приставал его сыну.

    «Майкл мой брат, и я люблю его, но я не могу и не буду тихим соучастником его преступлений по отношению к маленьким невинным детям. Если я молчу, то я только усиливаю вину и унижение, которые испытывают эти дети, и я думаю, что это не правильно».

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    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей
    Сестра Майкла Джексона: Я не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей

    Как пишет DailyMail, эти кадры раньше не были широко распространены, также считалось, что никаких подтверждений инцидентов не существует.

    «А теперь подумайте и скажите мне, какой 35-летний мужчина приглашает к себе маленького мальчика и остается с ним на 30 дней? Или приглашает мальчика к себе в спальню, и они не выходят оттуда 5 дней? Сколько детей делали это? Им было 9,10, 11 лет. Я люблю моего брата, но не могу видеть их боль».

    Напомним, фильм «Покидая Неверленд» образовал новую волну обвинений Майкла Джексона в педофилии, однако на этот раз тех, кто принял сторону обвинителей, оказалось больше. Радио ВВС уже сняло с эфира все песни поп-короля, а из сериала «Симпсоны» вырезали эпизод, озвученный Джексоном. Пока в интернете идет нешуточная борьба между теми, кто поверил Уэйду Робсону и Джиму Сейфчаку, и теми, кто отказывается верить в причастность своего кумира к изнасилованиям, из архива подняли интервью сестры Майкла Ла Тойи.

     

    Джерело: Super

    дети
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