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    Жизнь

    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео

    • Розсилка
    Меган Маркл - Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Меган Маркл

    Трогательный момент попал в объективы камер во время очередного появления на публике принца Гарри и его жены

    Как и все будущие родители, принц Гарри и Меган Маркл с большим нетерпением ожидают появления на свет своего первенца. Малыш, чей пол пока неизвестен, должен родиться в ближайшие месяцы. Ранее сама герцогиня Сассекская признавалась, что произойдет это в уже апреле, и, как отмечают поклонники, ее живот на таком сроке выглядит уже совсем большим.

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    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео
    Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео

    Накануне во время очередного появления Меган Маркл на публике видеокамеры случайно засняли шевеления будущего королевского младенца. На кадрах ролика, который моментально распространился в соцсетях, можно увидеть, как живот стоящей в профиль к зрителю супруги принца неожиданно начинает двигаться. При этом будущая мама старается делать вид, что ничего не происходит.

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    Публикация от Meghan & Harry supporters (@harry_meghan_updates)

    Трогательное видео собрало десятки тысяч просмотров в Instagram.

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