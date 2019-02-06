Шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Трогательный момент попал в объективы камер во время очередного появления на публике принца Гарри и его жены

Как и все будущие родители, принц Гарри и Меган Маркл с большим нетерпением ожидают появления на свет своего первенца. Малыш, чей пол пока неизвестен, должен родиться в ближайшие месяцы. Ранее сама герцогиня Сассекская признавалась, что произойдет это в уже апреле, и, как отмечают поклонники, ее живот на таком сроке выглядит уже совсем большим.

Накануне во время очередного появления Меган Маркл на публике видеокамеры случайно засняли шевеления будущего королевского младенца. На кадрах ролика, который моментально распространился в соцсетях, можно увидеть, как живот стоящей в профиль к зрителю супруги принца неожиданно начинает двигаться. При этом будущая мама старается делать вид, что ничего не происходит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan & Harry supporters (@harry_meghan_updates) 4 Фев 2019 в 3:45 PST

Трогательное видео собрало десятки тысяч просмотров в Instagram.