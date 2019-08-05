Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II



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Елизавета ІІ

Поставщиком сладостей для двора Ее Величества является компания со 144-летней историей

Глава Charbonnel et Walker шоколатье Адам Ли отметил, что Елизавета II является их самым важным клиентом. Компания находится в фешенебельном районе Мейфер в самом центре Лондона и производит шоколад уже на протяжении более 140 лет.

«Оскар Уайлд был большим нашим поклонником и даже написал о нас в одной из своих книг. Заходила к нам и одна из современных кумиров – Тейлор Свифт. Любопытно, что она любит те же конфеты, что и королева», – рассказал он.

Ли отметил, что согласно Королевской грамоте, они не имеют право раскрывать вкусы Ее Величества.

«Скажем так, королева предпочитает цветочный шоколад. Я уверен, что ознакомившись с нашим ассортиментом, вы сами сможете вычислить ее любимые конфеты», – отметил он.

Исходя из «вводных данных», можно сделать заключение, что Елизавета II любит конфеты с начинкой со вкусом розы и фиалок.

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