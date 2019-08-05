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    Жизнь

    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II

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    Елизавета ІІ - Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Елизавета ІІ

    Поставщиком сладостей для двора Ее Величества является компания со 144-летней историей

    Глава Charbonnel et Walker шоколатье Адам Ли отметил, что Елизавета II является их самым важным клиентом. Компания находится в фешенебельном районе Мейфер в самом центре Лондона и производит шоколад уже на протяжении более 140 лет.

     «Оскар Уайлд был большим нашим поклонником и даже написал о нас в одной из своих книг. Заходила к нам и одна из современных кумиров – Тейлор Свифт. Любопытно, что она любит те же конфеты, что и королева», – рассказал он.

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    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II
    Шоколатье рассекретил любимые конфеты Елизаветы II

    Ли отметил, что согласно Королевской грамоте, они не имеют право раскрывать вкусы Ее Величества.

    «Скажем так, королева предпочитает цветочный шоколад. Я уверен, что ознакомившись с нашим ассортиментом, вы сами сможете вычислить ее любимые конфеты», – отметил он.

    Исходя из «вводных данных», можно сделать заключение, что Елизавета II любит конфеты с начинкой со вкусом розы и фиалок.

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    Королева Елизавета II
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