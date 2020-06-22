Шопен, Лист, Вивальди. Национальная филармония закрывает сезон серией онлайн-концертов



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В последние дни июня прозвучит изысканная классика в исполнении известных украинских исполнителей

22, 24 и 25 июня Национальная филармония Украины закрывает 156-й концертный сезон музыкой Фредерика Шопена, Ференца Листа и Антонио Вивальди. Записи концертов, которые будут осуществляться в день трансляции, будут воспроизводиться в режиме онлайн на официальной странице в сети Facebook и канале YouTube. Начало в 20.30.

22 июня солистка Национальной филармонии Украины, пианистка Инесса Порошина выступит с сольным концертом. Будут звучать шедевры фортепианной классики – произведения Фредерика Шопена, а именно – экспромты, вальсы, скерцо, колыбельная и баркарола.

Известно, что композитор написал эти произведения в Париже, где он жил от 1831-го. Парижские годы стали периодом расцвета в его творчестве, но с драматическими страницами в личной жизни. Поскольку история любви, которая длилась почти десять лет и связана с писательницей Жорж Санд, не имела счастливого финала.

Инесса Порошина постоянно имеет выступления на различных концертных площадках. Интересно, что именно произведения Шопена она исполняла и в польской деревне Желязова Воля, где родился композитор, и в живописном городе Вальдемоса, на севере острова Майорка. Именно здесь Шопен и Жорж Санд жили зимой 1838-1839 годов.

24 июня солистка Национальной филармонии Украины, пианистка Лариса Деордиева исполнит произведения Ференца Листа и его транскрипции популярных произведений Франца Шуберта и Шарля Гуно.

Известно, что Лист был непревзойденным исполнителем. Его называли «фортепианным Паганини». А еще, как настоящий романтик, он любил путешествовать. Так, в 1830 е – 1840-е годы у него был гастрольный тур по странам Европы. В частности, итальянские впечатления воплощены им в произведениях «Фонтаны виллы д'Эсте» и «Сонет Петрарки № 104» из цикла «Годы странствий».

Интересно, что 1847 года Лист именно в Киеве познакомился с княгиней Каролиной Витгенштейн. Эта легендарная история любви стала трагической, ведь они так и не поженились. Лист посвятил ей, в частности ноктюрн под названием «Грезы любви», который можно будет услышать и в этот вечер.

25 июня легендарный Киевский камерный оркестр подарит вечер музыки Антонио Вивальди. Солистами выступят скрипачки Наталья Булат, Ксения Мороз, Антонина Юша-Крыса и Янжима Морозова.

Одной из вечных тем в истории искусства является тема времен года, т.к. в ее философском подтексте – этапы жизни, а человек постоянно думает о смысле существования. И, возможно, именно музыка побуждает каждого переосмысливать собственное бытие, а еще лишний раз оглянуться, чтобы увидеть и оценить именно те радостные моменты, которые порой проходят мимо внимания... Кроме Антонио Вивальди, к этой теме обращались композиторы разных эпох. Но именно его цикл из четырех концертов «Времена года» и в настоящее время является самым популярным в мире.

Почти на десять лет раньше, в 1711-м Вивальди создал цикл из двенадцати струнных концертов, который называется «Гармоническое вдохновение». Он стал первым в творчестве композитора, но не менее показательным и известным, чем его «Времена года».

Наслаждайтесь жизнью, слушая изысканную классику!