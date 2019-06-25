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    Жизнь

    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Елизавета ІІ и принц Филипп</div> - Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Елизавета ІІ и принц Филипп

    Хотя в семье британского монарха главным шутником считается принц Филипп, Ее Величество не отказывала себе в удовольствии «потроллить» своего благоверного

    Несмотря на свое высокое положение, Елизавета II никогда не отказывала себе в удовольствии повеселиться. Королевский биограф рассказал, как она однажды разыграла принца Филиппа.

    Супруг королевы часто подолгу находился в морских походах, во время которых всегда отпускал бороду. Однажды, когда он вернулся из длительного путешествия в 1957 году, Елизавета устроила ему забавный розыгрыш.

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    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа
    Шутки по-королевски: как Елизавета II разыграла мужа

    Об этом рассказал королевский эксперт и автор книги «Королева мира» Роберт Хардман. Ее Величество решила подшутить над «повышенной лохматостью» своего благоверного.

    «Это был комичный момент, когда королева и герцог наконец воссоединились», — отмечает эксперт.

     «Зная, что во время путешествий он отращивает бороду, она сделала так, чтобы все королевское окружение, включая ее саму, надели фальшивые бороды прямо перед тем, как в комнату вошел герцог», – цитирует книгу Хардмана Express.co.

     

    Королева Елизавета II
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