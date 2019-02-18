Шведская королевская семья выпустила онлайн-руководство для родителей



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Принц Карл Филипп и принцесса София c детьми

Принц Карл Филипп и принцесса София анонсировали книгу для мам и пап

Принц Карл Филипп и принцесса София Швеции выпустили онлайн-гид для родителей по интернет-безопасности. Супруги, которые сейчас воспитывают принца Александра (2 года) и принцессу Габриэль (1 год), на этой неделе анонсировали релиз «Гида для онлайн-родителей». Он был выпущен в коллаборации с Обществом по защите прав детей. В руководстве затрагиваются такие проблемы, как кибер-травля, домогательства, фильтрация реальности и количество времени, проведенного за гаджетами.

Новостью о выходе этой полезной книги принц и принцесса поделились на своей страничке в соцсети. «Мы гордимся тем, что представляем «Гид для онлайн-родителей»! Руководство должно способствовать беседе об онлайн-жизни между детьми, подростками и их родителями. Эта книга будет разослана всем семьям в Швеции, где есть дети, которым в этом году исполнится 10 лет. Она была создана нами при содействии Общества по защите прав детей. Ее также можно будет скачать на шведском и английском, пройдя по ссылке», — написали они.

Джерело: teleprogramma.pro