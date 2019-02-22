Скарлетт Йоханссон заметили на прогулке с дочерью в Нью-Йорке



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Скарлетт Йоханссон

Кинозвезда удивила стильным повседневным образом

На днях папарацци посчастливилось заснять 34-летнюю голливудскую звезду Скарлетт Йоханссон в компании подруги и ребенка в Нью-Йорке. Для прогулки звездные мать и дочь выбрали образы в стиле casual. На Скарлетт было твидовое пальто, синие джинсы с подворотами и нежно-розовые кроссовки Nike.

Увидев эти редкие семейные фото, многие интернет-пользователи отметили, что Роуз удивительно похожа на свою звездную маму.

Кстати говоря, на прогулке не было замечено 36-летнего возлюбленного Скарлетт, Колина Жоста, с которым она в последнее время довольно часто выходит в свет. Напомним, что актриса и телеведущий встречаются уже больше полутора лет. Скарлетт перестала скрывать роман с Колином после того, как официально развелась с Роменом Дориаком. И хотя о своей личной жизни Йоханссон не распространяется, источники утверждают, что в отношениях пары царит настоящая гармония.

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