Скорбящая Елизавета II растрогала британцев обращением в свой юбилей

Свой первый день рождения после горькой утраты венценосная особа провела в уединенной загородной резиденции

Королева Великобритании Елизавета II сегодня вчера отметила свое 95-летие. Это первый ее праздник за 73 года, который она проводит без мужа, принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский ушел из жизни 9 апреля. Он не дожил меньше двух недель до юбилейной даты жены и два месяца до собственного столетия. Безутешная королева пребывает в двухнедельном трауре, который установили для членов монаршего семейства. Тем не менее она обратилась к своим подданным.

«Сегодня по случаю моего 95-летия я получила много посланий с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. Несмотря на то что наша семья переживает период великой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать дань уважения моему мужу от тех, кто находится в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире. Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех за поддержку и доброту, проявленные к нам в последние дни. Мы глубоко тронуты и продолжаем помнить, что Филипп оказал такое необычайное влияние на многих людей на протяжении всей своей жизни», – высказалась Елизавета II.

Свой первый день рождения после горькой утраты венценосная особа провела в уединенной загородной резиденции Фрогмор-Хаус на территории Виндзорского замка. В ее окружении сообщили, что у нее был закрытый и сдержанный день. Не было никакого оружейного салюта, званого ужина и других привычных атрибутов праздника.

«Королева родилась в 2:40 ночи 21 апреля 1926 года в доме 17 по Брутон-стрит в Мейфэре, Лондон. Она была первым ребенком герцога и герцогини Йоркских, которые впоследствии стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой. В этом году Ее Величество остается в Виндзорском замке в период Королевского траура после смерти герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении дворца.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.