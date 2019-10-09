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    Жизнь

    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    Специальным именем Ее Величество называют во время официальных мероприятий

    Служба безопасности королевы рассекретила ее «кодовое» имя, которым Ее Величество обозначают во время перемещения в людных местах. Не секрет, что монархиня не может передвигаться самостоятельно, не уведомив перед этим свой маршрут с сотрудниками, отвечающими за безопасность.

    Недавно секретная служба поделилась интересными подробностями. Оказывается, между собой королеву величают литерой «S». Именно так офицеры безопасности называют «объект», передавая друг другу сведения о его передвижениях.

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    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
    Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II

    Сотрудники всегда находятся поблизости, хоть и бывают незаметны простым людям. Перед выходом «S» они проводят разведку по всему маршруту, а потом тщательно сопровождают Елизавету II и членов королевской семьи.

    Кстати, «S» – образовалось от Шэрон – Sharon. Это же подтвердил и королевский историк Хьюго Викерс, который отметил, что, несмотря на такое обычное имя, весьма вероятно, что королеву называют именно так, сообщает сайт Радио «КП».

    Историк отметил, что часто прозвища известных персон звучат по хулигански и за ними сложно узнать о ком именно идет речь.

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    Королева Елизавета II
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