Смертельный коктейль: в Лондоне умерла от передозировки 17-летняя внучка-скрипачка экс-министра Дагестана



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18 июня девушку нашли без сознания в доме

Сегодня стало известно о смерти 17-летней дагестанской скрипачки Екатерины Цукановой. Основной причиной СМИ называют передозировку нескольких видов наркотиков. Внучка экс-министра сельского хозяйства Дагестана жила в Лондоне вместе с родителями-банкирами. Ее называли подающим большие надежды музыкантом. За несколько дней до смерти она выступила в Королевском оперном театре.

18 июня ее папа Игорь Цуканов нашел дочь без сознания в их доме в Лондоне. Девушку сразу же доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти, пишет Daily Mail. Как сообщают британские СМИ, Цуканова приняла несколько наркотических веществ, смешение которых имеет название calvin klein. Ей стало плохо после того, как она вернулась с вечеринки с друзьями. Источники, близкие к The Telegraph, рассказали, что этот вид наркотиков был новым для компании подростков, но не только для них. Знакомые уточнили, что этот новый вид веществ сейчас стали употреблять везде.

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