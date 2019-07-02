Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников



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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Сегодня в Сети появились кадры из новой рекламной кампании бренда купальников Yamamay, в которой снялась возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес. И выглядит она на снимках просто шикарно.

Ранее 25-летняя Джорджина Родригес стала героиней нового номера итальянского Elle и в интервью рассказала об отношениях со спортсменом. Так, модель вспомнила о первой встрече с футболистом.

«Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Он сразу мне понравился. Через несколько дней мы увиделись на мероприятии другого бренда. Тогда я была не на работе, и мы наконец смогли поговорить в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда», - поведала Джорджина.