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    Жизнь

    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников

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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    Сегодня в Сети появились кадры из новой рекламной кампании бренда купальников Yamamay, в которой снялась возлюбленная Криштиану Роналду  Джорджина Родригес. И выглядит она на снимках просто шикарно.

    Ранее 25-летняя Джорджина Родригес стала героиней нового номера итальянского Elle и в интервью рассказала об отношениях со спортсменом. Так, модель вспомнила о первой встрече с футболистом.

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    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников
    Сногсшибательная пассия Роналду показала идеальную фигуру в рекламе купальников

     «Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Он сразу мне понравился. Через несколько дней мы увиделись на мероприятии другого бренда. Тогда я была не на работе, и мы наконец смогли поговорить в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда», - поведала Джорджина.

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