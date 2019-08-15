Собор Парижской Богоматери находится под угрозой обрушения из-за жары



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собор Парижской Богоматери

Аномально высокая температура отрицательно сказывается на состоянии собора, пережившего сильный пожар

Собор Парижской Богоматери до сих пор находится под угрозой обрушения, несмотря на ремонтные работы. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление Министерства культуры Франции.

Отрицательное воздействие на пострадавший от пожара собор оказывает аномальная жара, установившаяся этим летом на территории всей Европы. Из-за рекордных температур зафиксированы новые падения камней со сводов нефа. Как отмечают специалисты, из-за жары вся та воды, которая впиталась в камень во время тушения пожара, может испариться, и тогда, как земля в пустыне, конструкция начнет трескаться.

Также в Минкульте добавили, что пока все работы в соборе направлены на избежание его разрушения, а не на реставрацию.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший в его истории пожар. Огонь удалось потушить только спустя 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши, но корпус здания спасли.