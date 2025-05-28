Сьогодні неподалік Землі пролетять три небезпечні астероїди

Астероїди можуть бути небезпечними для Землі

NASA спостерігає за трьома астероїдами, що летять навколо Землі з гіперзвуковою швидкістю

28 травня повз Землю пролетять три астероїди, яким присвоєно клас потенційно небезпечних, проте загрози для нашої планети вони не становлять. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Interesting Engineering.

За даними Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), ці три об'єкти – 2025 KW (діаметр 29.7 м), 2025 JR (79.5 м) та 2025 KU1 (20,2 м) – за розмірами порівняні з багатоповерховим будинком.

Ще два астероїди – 2025 KT1 і 2025 JP – пролетіли повз Землю 26 та 27 травня відповідно. Діаметр першого становив 12,8 м, а другого – 25,3 м.

Згідно з класифікацією NASA, «потенційно небезпечними» вважаються астероїди, які наближаються до Землі на відстань 4,6 млн. миль (7,4 млн. км). Попри те, що всі ці об'єкти летять із величезною швидкістю, вони не несуть жодної реальної загрози нашій планеті.

Щороку телескопи NASA фіксують понад 3 тис. нових астероїдів, що наближаються до Землі. У цьому значної частини їх згоряє у атмосфері. Всі ці об'єкти – частина астероїдного поясу, що залишився від формування Сонячної системи близько 4,6 млрд. років тому. За даними агентства, у найближчі 100 років Землі не загрожує зіткнення з небезпечним астероїдом.

Нагадаємо, у суботу, 24 травня, поблизу Землі пролетів астероїд 387746 (2003 MH4). Він мав довжину 366 м та вважався потенційно небезпечним.

У середу, 26 березня, повз Землю на мінімальній відстані за більш ніж 100 років пролетів відкритий у 2014 році астероїд TN17. Хоча NASA класифікувало його як «потенційно небезпечний» через розмір і регулярну близькість до нашої планети.