Составлен рейтинг самых дорогих городов для свиданий



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Самым бюджетным городом оказался египетский Кипр

Эксперты Deutsche Bank решили выяснить, какие города являются самыми дорогими для свиданий. При анализе учитывались такие факторы, как средняя стоимость билетов в кино, средний чек за ужин в пабе, цена за пару бокалов пива и расходы на поездку в такси.

Первую строчку занял швейцарский Цюрих. Бедным влюбленным лучше заранее начинать копить деньги на свидание, так как вечер будет стоить более $200 на двоих.

«Серебро» взяла столица Норвегии Осло. Там свидание обойдется в 164 доллара. Почетная «бронза» досталась Копенгагену – стоимость свидания в столице Дании составила $158 .

Четвертую строчку заняла столица Финляндии Хельсинки ($151), а замкнул топ-5 самых дорогих городов Токио ($148 ). Немного от «японца» отстал Нью-Йорк - сходить на свидание в одном из самых фотогеничных городов мира стоит $143 .

Больше всего цена на свидание за минувший год выросла в старейшем городе Австралии Сиднее, которому удалось с 23-й строчки перескочить на 15-ю.

Самым бюджетным городом оказался египетский Кипр – стоимость свидания там составила всего $42 доллара.