Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Мультипликаторы поставили под сомнение саму необходимость перезапуска, обидного для всех, кто работал над мультфильмом в 90-х

Журналисты Huffington Post пообщались с тремя мультипликаторами-создателями оригинального мультфильма «Королев Лев», которые решили поделиться своими впечатлениями. \

Дэвид Стефан, разработавший в 90-х внешний вид гиен и создавший легендарную сцену, где малыша Симбу впервые представляют миру, признался, что не испытал восхищения от нового мультфильма.

«Disney больше не стесняется прямо говорить: «Да, мы просто хотим заработать». Это разочарование для меня как для художника, который работал на студию, ценившую оригинальность и искусство», - заявил мультипликатор.

Дэйв Боссерт, который создавал визуальные эффекты оригинального «Короля Льва» отметил, что хотя графика ремейка – на высоте, персонажам не хватило жизни в глазах.

«Если уж у вас животные разговаривают, можно поработать и над их мимикой. В основном, над глазами: открыть их пошире, когда герой говорит, слегка приподнять бровь. Понятно, что слишком мультяшными их делать не хотели, но из-за этого не дотянули», – заявил Дэйв.