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    Жизнь

    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма

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    Фото: imdb - Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Фото: imdb

    Мультипликаторы поставили под сомнение саму необходимость перезапуска, обидного для всех, кто работал над мультфильмом в 90-х

    Журналисты Huffington Post пообщались с тремя мультипликаторами-создателями оригинального мультфильма «Королев Лев», которые решили поделиться своими впечатлениями. \

    Дэвид Стефан, разработавший в 90-х внешний вид гиен и создавший легендарную сцену, где малыша Симбу впервые представляют миру, признался, что не испытал восхищения от нового мультфильма.

    «Disney больше не стесняется прямо говорить: «Да, мы просто хотим заработать». Это разочарование для меня как для художника, который работал на студию, ценившую оригинальность и искусство», - заявил мультипликатор.

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    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма
    Создатели оригинального «Короля Льва» разочарованы перезапуском легендарного мультфильма

    Дэйв Боссерт, который создавал визуальные эффекты оригинального «Короля Льва» отметил, что хотя графика ремейка – на высоте, персонажам не хватило жизни в глазах.

    «Если уж у вас животные разговаривают, можно поработать и над их мимикой. В основном, над глазами: открыть их пошире, когда герой говорит, слегка приподнять бровь. Понятно, что слишком мультяшными их делать не хотели, но из-за этого не дотянули», – заявил Дэйв.

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