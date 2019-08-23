Спикер парламента Новой Зеландии покормил новорожденного ребенка депутата-гея



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Фото: instagram.com/reuters/

Курьез случился во время заседания парламента

В Новой Зеландии во время заседания парламента один из спикеров нянчил ребенка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание The Telegraph.

На кадрах видно, что спикер парламента Тревор Маллард держит на коленях новорожденного. Он играет с ним, кормит его из бутылочки и при этом участвует в дискуссии. Мужчина решил помочь своему коллеге – Тамати Коффи, который в тот момент выступал с речью.

Сообщается, что ребенка политику и его партнеру Тиму Смиту родила суррогатная мать, но при этом Коффи является его биологическим отцом. Другие члены парламента также похвалили мужчину за то, что он пришел вместе с новорожденным.

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