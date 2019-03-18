Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»



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Хронометраж самой длинной серии составит 1 час и 22 минуты

Телеканал HBO опубликовал хронометраж всех шести серий финального сезона «Игры престолов». Первый и второй эпизод будут длиться стандартные 54 и 58 минут, остальные будут расширенными.

Самой длинной серией станет третья - ее хронометраж составит 1 час и 22 минуты. Хоть HBO и не раскрывает названия эпизодов, можно предположить, что третий будет посвящен битве за Винтерфелл. Авторы ранее сообщали, что на съемки «самой продолжительной батальной сцены в истории кино» ушло 11 недель.

Четвертая серия будет длиться 1 час и 18 минут, пятая и шестая - по часу и 20 минут.

Фанатов разочаровала новость, что лишь четыре серии из шести будут расширенными и они не будут длиться по два часа каждая. Подобные надежды были вызваны словами главы HBO Ричард Плеплер, который обещал, что это будет «шесть полнометражных фильмов».

В начале марте HBO выпустил первый полноценный трейлер к восьмому сезону. Подробнее о том, что мы из него узнали, можно прочитать здесь.

Джерело: Esquire