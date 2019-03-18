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    Жизнь

    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»

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    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»

    Хронометраж самой длинной серии составит 1 час и 22 минуты

    Телеканал HBO опубликовал хронометраж всех шести серий финального сезона «Игры престолов». Первый и второй эпизод будут длиться стандартные 54 и 58 минут, остальные будут расширенными.

    Самой длинной серией станет третья - ее хронометраж составит 1 час и 22 минуты. Хоть HBO и не раскрывает названия эпизодов, можно предположить, что третий будет посвящен битве за Винтерфелл. Авторы ранее сообщали, что на съемки «самой продолжительной батальной сцены в истории кино» ушло 11 недель.

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    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»
    Стал известен хронометраж всех серий последнего сезона «Игры престолов»

    Четвертая серия будет длиться 1 час и 18 минут, пятая и шестая - по часу и 20 минут.

    Фанатов разочаровала новость, что лишь четыре серии из шести будут расширенными и они не будут длиться по два часа каждая. Подобные надежды были вызваны словами главы HBO Ричард Плеплер, который обещал, что это будет «шесть полнометражных фильмов».

    В начале марте HBO выпустил первый полноценный трейлер к восьмому сезону. Подробнее о том, что мы из него узнали, можно прочитать здесь.

    Джерело: Esquire

    трейлер кино
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