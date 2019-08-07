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    Жизнь

    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты

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    <div class="sel_item">Ким Кардашьян</div> - Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Ким Кардашьян

    Звезда может себе позволить процедуры в элитных заведениях

    38-летняя Ким Кардашьян никогда не скрывала, что она тратит много денег. В одном из интервью год назад она призналась, что в месяц на косметику у нее уходит больше $4545. Уверены, у косметолога она оставляет в несколько раз больше. Так, вчера звезда опубликовала фото из SPA-салона Ciel Spa Beverly Hills, который считается самым дорогим в Лос-Анджелесе.

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    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты
    Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты

    После очищения косметолог наносит на лицо две маски: коричневую и белую. Первая, как объяснила подписчикам Ким, очищает, добавляет коже сияния и тонизирует ее. Вторая наносится только на область вокруг глаз, она защищает от внешнего воздействия, выравнивает тон и увлажняет. Стоимость процедуры зависит от подобранных косметических средств, но цены в салоне начинаются от 150$ за процедуру. Может себе позволить.

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    Кардашьян цены
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