Стала известна стоимость любимой процедуры Ким Кардашьян в салоне красоты



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Ким Кардашьян

Звезда может себе позволить процедуры в элитных заведениях

38-летняя Ким Кардашьян никогда не скрывала, что она тратит много денег. В одном из интервью год назад она призналась, что в месяц на косметику у нее уходит больше $4545. Уверены, у косметолога она оставляет в несколько раз больше. Так, вчера звезда опубликовала фото из SPA-салона Ciel Spa Beverly Hills, который считается самым дорогим в Лос-Анджелесе.

После очищения косметолог наносит на лицо две маски: коричневую и белую. Первая, как объяснила подписчикам Ким, очищает, добавляет коже сияния и тонизирует ее. Вторая наносится только на область вокруг глаз, она защищает от внешнего воздействия, выравнивает тон и увлажняет. Стоимость процедуры зависит от подобранных косметических средств, но цены в салоне начинаются от 150$ за процедуру. Может себе позволить.

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