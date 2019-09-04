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    Жизнь

    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе

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    Принц Джордж - Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Принц Джордж

    Старший брат Шарлотты учится в этой же школе уже на протяжении двух лет

    В первый класс отправляется дочь 37-летних Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Четырехлетняя принцесса Шарлотта вместе со старшим братом, шестилетним принцем Джорджем, будет учиться в школе Thomas's Battersea.

    Юная представительница королевской семьи с нетерпением ожидает начала учебы и очень взволнована по этому поводу, сообщает американский таблоид People со ссылкой на инсайдеров. В академическую программу Шарлотты будут входить французский язык, математика, информатика. Также дочь герцогов Кембриджских будет брать уроки балета, музыки, актерского мастерства, искусства, и многих других предметов.

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    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе
    Стала известна стоимость обучения детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в частной школе

    Старший брат Шарлотты учится в этой же школе уже на протяжении двух лет. «Они близки по возрасту и проводят много времени вместе, а также учатся полагаться друг на друга», - добавил инсайдер. Стоимость обучения составляет $23000 в год, пишет издание People.

    Ранее сообщалось о стоимости обучения в частной школе сына Зеленского и двойняшек Камалии.

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    дети Кейт Миддлтон
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