Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II



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Дональд Трамп и Елизавета ІІ

На банкете в честь президента США в Букингемском дворце присутствовали 170 человек

В минувший понедельник, 3 июня королева Елизавета II устроила банкет в честь прибывшего в Великобританию президента США. На ужине присутствовали 170 человек.

Стало известно, чем потчевала королева Дональда Трампа. Как оказалось, что шеф-повара Ее Величества приготовили «чисто английское» меню для приема хозяина Белого дома. В его основу легли сезонные продукты.

В качестве закусок гостям было предложено филе камбалы на пару с муссом из садового хрена, стебли спаржи и соус из кервеля.

Главным блюдом стало седло барашка по-виндзорски, фаршированное ароматными травами, с весенними овощами.

К кофе им предложили пудинг с соусом Порто на основе портвейна, клубничный кекс из песочного теста с пикантным кремом из лимонной вербены, фруктовое ассорти и маленькие пирожные петифур.