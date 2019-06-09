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    Жизнь

    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II

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    Дональд Трамп и Елизавета ІІ - Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Дональд Трамп и Елизавета ІІ

    На банкете в честь президента США в Букингемском дворце присутствовали 170 человек

    В минувший понедельник, 3 июня королева Елизавета II устроила банкет в честь прибывшего в Великобританию президента США. На ужине присутствовали 170 человек.

    Стало известно, чем потчевала королева Дональда Трампа. Как оказалось, что шеф-повара Ее Величества приготовили «чисто английское» меню для приема хозяина Белого дома. В его основу легли сезонные продукты.

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    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II
    Стало известно, чем кормила Трампа Елизавета II

    В качестве закусок гостям было предложено филе камбалы на пару с муссом из садового хрена, стебли спаржи и соус из кервеля.

    Главным блюдом стало седло барашка по-виндзорски, фаршированное ароматными травами, с весенними овощами.

    К кофе им предложили пудинг с соусом Порто на основе портвейна, клубничный кекс из песочного теста с пикантным кремом из лимонной вербены, фруктовое ассорти и маленькие пирожные петифур.

     

     

    Королева Елизавета II
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