Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов



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Меган Маркл

Жена принца Гарри включила в свое ежедневное меню «секретный» ингредиент

Меган Маркл впервые стала мамой чуть больше месяца назад. Когда накануне герцогиня Сассекская впервые после родов появилась на публике, многие поклонники заметили, что в к своим прежним формам жена принца Гарри пока не вернулась.

Но, несомненно, ей удастся это сделать. Известная своей приверженностью здоровому питанию, 37-летняя Маркл использует «секретный» ингредиент, чтобы сохранять идеальную фигуру.

Как рассказывала сама Меган, в свое ежедневное меню она давно уже включила супер-ягоды – плоды пальмы асаи, которая произрастает, в основном, в Южной Америке. Считается, что ягоды асаи способствуют похудению даже при легких физических нагрузках, помогая эффективно сжигать жировые отложения, а также могут избавить от многих болезней.

Как сообщает Express, королевская особа готовит себе по утрам смузи. Ягоды асаи она измельчает с миндальным молоком, половинкой банана, кокосовыми хлопьями и медом, по желанию добавляя туда пчелиную пыльцу.