  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов

    • Розсилка
    Меган Маркл - Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Меган Маркл

    Жена принца Гарри включила в свое ежедневное меню «секретный» ингредиент

    Меган Маркл впервые стала мамой чуть больше месяца назад. Когда накануне герцогиня Сассекская впервые после родов появилась на публике, многие поклонники заметили, что в к своим прежним формам жена принца Гарри пока не вернулась.

    Но, несомненно, ей удастся это сделать. Известная своей приверженностью здоровому питанию, 37-летняя Маркл использует «секретный» ингредиент, чтобы сохранять идеальную фигуру.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов
    Стало известно, как Меган Маркл привела себя в форму после родов

    Как рассказывала сама Меган, в свое ежедневное меню она давно уже включила супер-ягоды – плоды пальмы асаи, которая произрастает, в основном, в Южной Америке. Считается, что ягоды асаи способствуют похудению даже при легких физических нагрузках, помогая эффективно сжигать жировые отложения, а также могут избавить от многих болезней.

    Как сообщает Express, королевская особа готовит себе по утрам смузи. Ягоды асаи она измельчает с миндальным молоком, половинкой банана, кокосовыми хлопьями и медом, по желанию добавляя туда пчелиную пыльцу.

     

    знаменитости Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ