Стало известно, кто умер в третьей серии «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне вышел новый эпизод легендарной телесаги

Авторы «Игры престолов» обещали нам самую масштабную битву в истории телевидения – авторы сдержали слово. От первой до последней минуты третья серия держала в напряжении, давая понять, что никто из героев не в безопасности: счетчик смертей в новом сезоне открыт очень бодро.

Эпизод начался с прибытия Мелисандры, благодаря магии которой защитники Винтерфелла продержались гораздо дольше, чем было возможно. Она зажигает мечи дотракийцев, которые первыми вступают в сражение с армией Короля Ночи. Их огни, гаснущие вдалеке, пока другие герои наблюдают, как первая линия обороны падает, дают понять, что шансы на победу ничтожно малы. «Мы воюем со смертью. Смерть не победить».

Король Ночи вызывает снежную бурю, которая сильно портит планы его противников, дезориентируя драконов Дени и Джона в небе. В бою погибает Эдд, защитники замка отступают, пока Серый Червь и его люди прикрывают бегущих в крепость. Арья, отправившая Сансу в крипту, где Тирион уже обреченно пьет вино, спасает Пса, метко посылая стрелы в его преследователей.

Тактика Винтерфелла не работает: поджечь рвы вокруг замка не удается из-за снежной бури. На помощь снова приходит Мелисандра и ее магия. Однако горящие рвы не останавливают армию Короля Ночи надолго – мертвые тушат огонь своими телами, позволяя остальным пройти. Они взбираются по стенам замка, где их встречают Бриенна и Джейме, которые сражаются плечом к плечу, Сэм и Джорах, Джендри и Арья с его оружием, которое действительно бесценно в бою, пока она его не теряет.

Отважная Лианна Мормонт бросается на великана, погибая от его рук, но успевая убить его. На Пса, тем временем, нахлынул приступ посттравматического расстройства – он прячется, дрожа от страха, пока не видит Арью, убегающую от врагов. Вместе с Бериком он спешит к ней на помощь. Арья проходит через классический хоррор, пытаясь бесшумно выскользнуть из комнаты, полной ходячих мертвецов. Ей это почти удается, но все заканчивается страшной погоней от целого потока врагов. Берик спасает Арью, получая множество ранений и позже умирая. По словам Мелисандры, Владыка не зря воскресил его: теперь его долг выполнен. Также жрица напоминает свое предсказание Арье, которой предстоит «закрыть много глаз», включая голубые – примерно как у Короля Ночи.

Джон сражается с Королем Ночи в небе, оба остаются без драконов, Дени пользуется моментом и дает команду «Дракарис». Огонь не наносит врагу никакого вреда, а значит, их план по защите Брана провален. Джон готов пойти в рукопашную с Королем Ночи, тот поднимает мертвых на поле боя. Все, с кем героям удалось расправиться, вновь оживают, а вместе с ними Эдд и Лианна. В крипту пробирается армия Короля Ночи: Тирион и Санса готовы сражаться.

Дени спасает Джона и отпускает его на помощь Брану, сама оставаясь беззащитной, потому что ее дракона атакует армия мертвецов. Ей на помощь приходит Джорах, в последний раз спасающий свою королеву. В конце эпизода он умирает на ее руках.

Теон до последнего вздоха сражается за Брана, отбиваясь от мертвецов, и видит ходоков во главе с Королем Ночи. Бран благодарит своего защитника и говорит, что Теон хороший человек. Грейджой отчаянно бросается в атаку на Короля Ночи и погибает от его рук. Бран теперь абсолютно беззащитен, Король Ночи приближается к нему. Внезапно сзади на него нападает Арья и убивает, вонзив клинок в живот. Защитники Винтерфелла, уже отчаявшиеся, смотрят, как рассыпается армия мертвецов.

В итоге жертвами сценаристов в третьем эпизоде стали: Скорбный Эдд, храбро сражавшийся до конца; Лианна Мормонт, повалившая великана; Берик, исполнивший свою миссию; Теон Грейджой, искупивший все свои грехи и ушедший героем; Джорах, защитивший свою королеву; Мелисандра, встретившая свою смерть на рассвете, как и обещала. И Король Ночи, по традиции злодеев слишком затянувший с ледяными взглядами и напряженным молчанием перед убийством Брана.