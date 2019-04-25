Стало известно, кто заменит Зеленского в проектах «Квартала 95»



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Фото: Униан

До сих пор неясно, кто станет новым ведущим в программе «Рассмеши комика»

В студии «Квартал 95» рассказали, кто заменит Владимира Зеленского в проектах «Лига Смеха», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Об этом сообщило «Громадське».

Проект «Лига смеха» теперь будет вести участник студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.

«Вечерний квартал» вместо Зеленского будут вести участники команды «Днепр», актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Также на постоянной основе к «Квартала» присоединяется капитан команды «Стадион Дубрава» Владимир Мартынец.

Постановкой номеров вместо Зеленского в «Квартале» будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В детской версии программы «Рассмеши комика» Зеленского заменил Юрий Ткач. Кто заменит Зеленского во взрослой версии программы пока неизвестно.