Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях



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Принц Филипп и Елизавета II

Необычный факт объяснила двоюродная сестра принца

Леди Памела Хикс, которая приходится двоюродной сестрой принца Филиппа, объяснила, почему Елизавета с супругом спят в разных комнатах.

По словам Хикс, в данном факте нет ничего удивительного. Елизавета и Филипп состоят в браке более 70 лет, но даже в молодости у королевы и герцога Эдинбургского были разные комнаты.

Это, в первую очередь, является давней английской традицией, ее придерживается вся аристократия.

«В Англии в высшем обществе всегда было принято иметь раздельные спальни. Когда есть желание, то супруги иногда делят ложе. Всегда приятно иметь выбор», - отмечает Памела Хикс.

К тому же, раздельный сон полезен для здоровья. Никто не мешает и не нарушает отдых человека.