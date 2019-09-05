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    Жизнь

    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях

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    Принц Филипп и Елизавета II - Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Принц Филипп и Елизавета II

    Необычный факт объяснила двоюродная сестра принца

    Леди Памела Хикс, которая приходится двоюродной сестрой принца Филиппа, объяснила, почему Елизавета с супругом спят в разных комнатах.

    По словам Хикс, в данном факте нет ничего удивительного. Елизавета и Филипп состоят в браке более 70 лет, но даже в молодости у королевы и герцога Эдинбургского были разные комнаты.

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    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях
    Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях

    Это, в первую очередь, является давней английской традицией, ее придерживается вся аристократия.

     «В Англии в высшем обществе всегда было принято иметь раздельные спальни. Когда есть желание, то супруги иногда делят ложе. Всегда приятно иметь выбор», - отмечает Памела Хикс.

    К тому же, раздельный сон полезен для здоровья. Никто не мешает и не нарушает отдых человека.

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    Королева Елизавета II
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