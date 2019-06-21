Стартовали съемки приквела «Игры престолов»



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Предполагается, что пилот выйдет в эфир в конце 2020 года или весной 2021-го

На днях в Северной Ирландии стартовали съемки приквела! Об этом рассказали инсайдеры порталу Entertainment Weekly, а потом HBO опубликовали первый кадр со съемок. По слухам, приквел саги должен называться «Долгая ночь».

События приквела происходят за пять тысяч лет до событий, показанных в сериале. «Вестерос – пока еще совсем иной. Королевской Гавани нет. Нет никакого Железного трона. Таргариенов нет, Валирия еще не начала возвышаться со своими драконами, и нет еще великой империй, которую она построила. Мы имеем дело с другим, более старым и незнакомым миром», – рассказали представители HBO.

В приквеле «Игры престолов» сыграют Миранда Ричардсон, Наоми Уоттс, Джорджи Хенли, Джэми Кэмпбелл Бауэр, Тоби Регбо, Денис Гоф, Джон Симм, Алекс Шарп, Джон Хеффернан и многие другие.