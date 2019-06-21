  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

    • Розсилка
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

    Предполагается, что пилот выйдет в эфир в конце 2020 года или весной 2021-го

    На днях в Северной Ирландии стартовали съемки приквела! Об этом рассказали инсайдеры порталу Entertainment Weekly, а потом HBO опубликовали первый кадр со съемок. По слухам, приквел саги должен называться «Долгая ночь».

    События приквела происходят за пять тысяч лет до событий, показанных в сериале. «Вестерос – пока еще совсем иной. Королевской Гавани нет. Нет никакого Железного трона. Таргариенов нет, Валирия еще не начала возвышаться со своими драконами, и нет еще великой империй, которую она построила. Мы имеем дело с другим, более старым и незнакомым миром», – рассказали представители HBO.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
    Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

    В приквеле «Игры престолов» сыграют Миранда Ричардсон, Наоми Уоттс, Джорджи Хенли, Джэми Кэмпбелл Бауэр, Тоби Регбо, Денис Гоф, Джон Симм, Алекс Шарп, Джон Хеффернан и многие другие.

     

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ