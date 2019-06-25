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    Жизнь

    «Ставил камеры в женских туалетах». На съемках нового «Джеймса Бонда» разразился секс-скандал

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    «Ставил камеры в женских туалетах». На съемках нового «Джеймса Бонда» разразился секс-скандал

    Фильм оказался под угрозой срыва

    Съемки новой части нескончаемой «Бондианы» под угрозой срыва. Всему виной секс-скандал, разразившийся прямо на съемочной площадке, и дело даже не в непомерной сексуальности Дэниэла Крейга. Как сообщает TMZ, 49-летний Питер Хартли был арестован по обвинению в вуайеризме.

    Сотрудник ставил камеры в женских туалетах прямо на съемках фильма, проходящих на студии Pinewood. Также камеры были найдены в ванной комнате. Само собой, Питер был сразу же уволен, но теперь полиция проверяет всех, кто причастен к созданию картины под названием «Бонд 25», что заметно тормозит съемочный процесс.

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