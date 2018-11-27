Страсти в Раде: Власенко извинился перед Геращенко за «подстилку» и полез обниматься



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Ирина Геращенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины не оценила нежности нардепа

Народный депутат от ВО «Батькивщина» обозвал заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирину Геращенко «подстилкой.

Скандал произошел во время экстренного заседания Верховной Рады по вопросу введения военного положения.

Во время выступления в Раде Сергей Власенко, споря с Ириной Геращенко, в какой-то момент назвал ее «подстилкой». Оскорбленная Геращенко ответила, что указанные депутаты являются «подстилкой Путина» и добавила, что он «подонок».

«Бабушкой у нас называть нельзя, а подстилкой - можно. Требую, чтобы этого ... вывели из зала », - заявила Геращенко.

Наводить порядок принялся Парубий, который потребовал от Власенко извиниться перед Геращенко, что тот и сделал.

«Я согласен, что форма была не допустима, за что я приношу свои извинения», - извинился Власенко.

«Я мудрая женщина, я принимаю публично эти извинения и желаю, чтобы у вас все хорошо складывалось с женщинами», - отреагировала Геращенко.

После этого Власенко принялся обнимать Геращенко и даже поцеловал в щечку. Заместителю Председателя Верховной Рады Украины, судя по ее реакции, такие нежности не особо понравились.

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