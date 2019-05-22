Строгий папочка: Уилл Смит прятал ноги 18-летней дочери от фотографов на красной дорожке



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Уиллоу Смит Фото: instagram.com/iam_brownstone

Смит рассмешил фотографов

50-летний голливудский актер Уилл Смит представил фильм «Аладдин» на премьере в Голливуде. Актер исполнил одну из главных ролей в киноремейке компании Disney.

Уилл появился на мероприятии не один. Компанию артисту составила вся его семья: 47-летняя жена Джада, 18-летняя дочь Уиллоу, 20-летний сын Джейден и 26-летний сын Трей.

Дочь актера позировала в черном коротком платье-пиджаке со шлейфом. Во время фотосессии на ковровой дорожке Смит рассмешил фотографов. Он начал со сердитым лицом прикрывать длинные ноги Уиллоу руками.

Уиллоу Смит прославилась еще в 2010 году, выпустив клип на песню Whip My Hair. А в 2016 году девушка стала амбассадором Chanel и снялась в модной фотосессии для рекламной кампании.