Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате



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Певец и продюсер Ливан Рафаэль Кастэльянос обвинил певицу в присвоении его песни «Yo te quiero tanto»

Испанский суд вынес оправдательное решение Шакире и композитору Карлосу Вивесу, против которых было выдвинуто обвинение в нарушении авторских прав.

Певец и продюсер кубинского происхождение Ливан Рафаэль Кастэльянос заявил, что певица присвоила его песню «Yo te quiero tanto», написанную в 1997 году, и подал на нее в суд.

Истец обвинил звезду в плагиате. Он настаивал, что мелодия ее хита «La Bicicleta» была позаимствована у него. Композиция принесла Шакире в 2016 году три самые большие награды на музыкальной премии Grammy Latino, в частности в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший альбом года».

Суд в Мадриде принял сторону Шакиры и Вивеса, отклонив иск Кастэльяноса. Тем не менее, продюсер еще может подать апелляцию, пишет Page Six.



