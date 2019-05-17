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    Жизнь

    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате

    • Розсилка
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате

    Певец и продюсер Ливан Рафаэль Кастэльянос обвинил певицу в присвоении его песни «Yo te quiero tanto»

    Испанский суд вынес оправдательное решение Шакире и композитору Карлосу Вивесу, против которых было выдвинуто обвинение в нарушении авторских прав.

    Певец и продюсер кубинского происхождение Ливан Рафаэль Кастэльянос заявил, что певица присвоила его песню «Yo te quiero tanto», написанную в 1997 году, и подал на нее в суд.

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    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате
    Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате

    Истец обвинил звезду в плагиате. Он настаивал, что мелодия ее хита «La Bicicleta» была позаимствована у него. Композиция принесла Шакире в 2016 году три самые большие награды на музыкальной премии Grammy Latino, в частности в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший альбом года».

    Суд в Мадриде принял сторону Шакиры и Вивеса, отклонив иск Кастэльяноса. Тем не менее, продюсер еще может подать апелляцию, пишет Page Six.

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