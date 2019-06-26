Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото



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Джиджи Хадид instagram.com/gigihadid/

Поклонники засыпали звезду комплиментами

24-летняя топ-модель Джиджи Хадид трогательно поздравила бабушку с днем рождения. В честь праздника она опубликовала редкое фото.

Модель поделилась с поклонниками снимком, сделанным много лет назад. На нем маленькая Джиджи запечатлена вместе со своей бабушкой Анс ван ден Херик. Девочка еще совсем маленькая. Она одета в светлое платье, а волосы заплетены в косички.

«У моей бабули сегодня день рождения! С днем рождения, наша королева! Мы с радостью отметим праздник на твоей ферме на этой неделе. Я благодарна за каждую секунду, когда могу наслаждаться твоим остроумием, силой и мудростью», – подписала фото Хадид.

К поздравлениям присоединились Эшли Грэм и Ким Кардашьян. Подписчики Джиджи отметили, что в детстве она была очень симпатичной. «Боже мой, ты была такой красавицей!», «Такая милая маленькая девочка», «Вы очень похожи. Как два ангела», – пишут фолловеры.