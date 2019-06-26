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    Жизнь

    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото

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    <p>Джиджи Хадид&nbsp;</p> <p>instagram.com/gigihadid/</p> - Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото

    Джиджи Хадид 

    instagram.com/gigihadid/

    Поклонники засыпали звезду комплиментами

    24-летняя топ-модель Джиджи Хадид трогательно поздравила бабушку с днем рождения. В честь праздника она опубликовала редкое фото.

    Модель поделилась с поклонниками снимком, сделанным много лет назад. На нем маленькая Джиджи запечатлена вместе со своей бабушкой Анс ван ден Херик. Девочка еще совсем маленькая. Она одета в светлое платье, а волосы заплетены в косички.

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    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото
    Супермодель Джиджи Хадид показала свое детское фото

    «У моей бабули сегодня день рождения! С днем рождения, наша королева! Мы с радостью отметим праздник на твоей ферме на этой неделе. Я благодарна за каждую секунду, когда могу наслаждаться твоим остроумием, силой и мудростью», – подписала фото Хадид.

    К поздравлениям присоединились Эшли Грэм и Ким Кардашьян. Подписчики Джиджи отметили, что в детстве она была очень симпатичной. «Боже мой, ты была такой красавицей!», «Такая милая маленькая девочка», «Вы очень похожи. Как два ангела», – пишут фолловеры.

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    модель Джиджи Хадид
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