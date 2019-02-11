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    Жизнь

    Сын легендарного рок-музыканта Оззи Осборна стал патрульным полицейским

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    Джек Осборн - Сын легендарного рок-музыканта Оззи Осборна стал патрульным полицейским
    Джек Осборн

    Младший наследник рок-музыканта Джек прошел специальную подготовку, включая использование боевого оружия

    Джек Осборн записался в мобильную группу по охране, чтобы патрулировать роскошные улицы Малибу в качестве блюстителя порядка системы федеральных резервов США и теперь помогает защищать граждан на добровольных началах.

    По словам инсайдеров, младший сын «великого и ужасного» Оззи относится к своим новым обязанностям очень серьезно. Он прошел специальный курс подготовки, который включал и обучение навыкам использования боевого оружия. Джек срывается на работу при первой необходимости. В отряде никого не волнует, насколько он знаменит, к нему относятся как к обычному парню, который выполняет трудную работу наравне со всеми и 33-летнему наследнику легенды рока это нравится, пишет Radar.

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