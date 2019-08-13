Сына Елизаветы II обвинили в изнасилованиях



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Принц Эндрю и королева Елизавета ІІ

Ранее член королевской семьи уже был замешан в скандалах с изнасилованиями

Репутация младшего сына и любимчика Елизаветы ІІ, 59-летнего принца Эндрю, всегда была далека от идеальной. Британские СМИ постоянно обсуждали тайные романы Эндрю, а на днях стало известно, что имя члена королевской семьи фигурирует в уголовном деле, пишет The Mirror

Речь идет о расследовании преступлений миллиардера Джеффри Эпштейна. Друга Дональда Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах и торговле людьми. В минувшие выходные он покончил с собой в тюрьме. Впоследствии суд опубликовал документы, в которых фигурировало имя принца Эндрю. Сразу две девушки рассказали о том, что сын Елизаветы II домогался их. По словам Мисс Джиффр и Джоанны Шоберг, мужчина позволял себе развязные действия.