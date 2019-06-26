Тайный кошелек и замки: названы три источника дохода Елизаветы II



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета II

Елизавета II получает только проценты от доходов, полученных за аренду и тому подобное

Королевская семья обнародовала новый финансовый отчет за минувший год, который показал, что расходы августейших особ за это время выросли с 60 миллионов долларов до 86 миллионов долларов.

Тем не менее у королевы есть и свои источники доходов – в общей сложности их три.

Первый – Sovereign Grant, который часто называют деньгами налогоплательщиков. Однако это не совсем верное определение.

Так как у королевской семьи повсюду много недвижимости, то по соглашению с правительством для ее управления был создан специальный фонд.

Елизавета II получает только проценты от доходов, полученных за аренду и тому подобное. Как раз эти деньги и идут на ремонт резиденций.

Второй источник – это так называемый «тайный кошелек», хотя ничего секретного в нем нет. Речь идет о недвижимости в герцогстве Ланкастер, откуда королева получает доход, хотя самими объектами не владеет.

Третьим источником является личный доход Елизаветы II, который не делается достоянием гласности. У королевы есть доставшаяся от отца недвижимость – замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дворец в Англии.