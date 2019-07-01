Тимошенко показала, как выглядит на утренней пробежке



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Юлия Тимошенко instagram.com/yulia_tymoshenko/

Украинский политик порадовал пользователей соцсети новым фото

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко продолжает завлекать свой электорат активностью в социальных сетях.

Совсем недавно политик показала милое фото со щенком, а теперь леди Ю решила всем напомнить, что она – большая поклонница здорового образа жизни и сведуща в трендах соцсетей.

Так, 58-летняя Тимошенко показала, как начианет свое утро. Политик запостила в Инстаграме фото без фильтров с пробежки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 28 Июн 2019 в 11:22 PDT

«Утро начинается не с . Фото на старте», - написала Юлия Владимировна.