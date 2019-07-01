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    Жизнь

    Тимошенко показала, как выглядит на утренней пробежке

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    <p>Юлия Тимошенко</p> <p>instagram.com/yulia_tymoshenko/</p> - Тимошенко показала, как выглядит на утренней пробежке

    Юлия Тимошенко

    instagram.com/yulia_tymoshenko/

    Украинский политик порадовал пользователей соцсети новым фото

    Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко продолжает завлекать свой электорат активностью в социальных сетях.

    Совсем недавно политик показала милое фото со щенком, а теперь леди Ю решила всем напомнить, что она – большая поклонница здорового образа жизни и сведуща в трендах соцсетей.

    Так, 58-летняя Тимошенко показала, как начианет свое утро. Политик запостила в Инстаграме фото без фильтров с пробежки.

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    Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

    «Утро начинается не с . Фото на старте», - написала Юлия Владимировна.

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    знаменитости Юлия Тимошенко
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