Тимошенко показала, как выглядит на утренней пробежке
Юлия Тимошенко
instagram.com/yulia_tymoshenko/
Украинский политик порадовал пользователей соцсети новым фото
Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко продолжает завлекать свой электорат активностью в социальных сетях.
Совсем недавно политик показала милое фото со щенком, а теперь леди Ю решила всем напомнить, что она – большая поклонница здорового образа жизни и сведуща в трендах соцсетей.
Так, 58-летняя Тимошенко показала, как начианет свое утро. Политик запостила в Инстаграме фото без фильтров с пробежки.
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«Утро начинается не с . Фото на старте», - написала Юлия Владимировна.