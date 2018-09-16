Тимошенко показала поцелуй мужа в годовщину свадьбы (фото)



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Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко и ее муж Александр 15-го сентября отпраздновали 39-ю годовщину супружеской жизни, что называется креповая свадьба.

Окунувшись в романтические воспоминания, депутат решила поздравить любимого в Facebook м поделиться их совместной фотографией.

«39 лет вместе. Спасибо, что ты всегда рядом!», - написала она.

Как известно, в Юлии и Александра есть дочь Евгения, которая два года назад осчастлививла их внучкой.

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Джерело: Табло ID