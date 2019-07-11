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    Жизнь

    Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)

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    <p>Юлия Тимошенко</p> <p>instagram.com/yulia_tymoshenko/</p> - Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)

    Юлия Тимошенко

    instagram.com/yulia_tymoshenko/

    Чем ближе к выборам, тем больше активничают политики в соцсетях

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая неровно дышит к еде быстрого приготовления, снова полакомилась не самой полезной пищей и поделилась радостью в Инстаграме.

    «Шаурдог. Микс традиций и новаций. Сосиска завернула в лаваш. Новое блюдо украинской политики) Иногда неожиданные сочетания дают лучший результат)», - порадовалась Тимошенко.

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    Напомним, совсем недавно политик показала милое фото со щенком и себя без макияжа на утренней пробежке.

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    Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)
    Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)
    Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)
    Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)
    Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)
    instagram.com/yulia_tymoshenko/

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    Юлия Тимошенко
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