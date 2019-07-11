Тимошенко снова подсела на фастфуд (фото)



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Юлия Тимошенко instagram.com/yulia_tymoshenko/

Чем ближе к выборам, тем больше активничают политики в соцсетях

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая неровно дышит к еде быстрого приготовления, снова полакомилась не самой полезной пищей и поделилась радостью в Инстаграме.

«Шаурдог. Микс традиций и новаций. Сосиска завернула в лаваш. Новое блюдо украинской политики) Иногда неожиданные сочетания дают лучший результат)», - порадовалась Тимошенко.

Напомним, совсем недавно политик показала милое фото со щенком и себя без макияжа на утренней пробежке.