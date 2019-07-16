  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде

    • Розсилка
    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    Поп-дива порадовала поклонников стильным нарядом

    Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами от украинских дизайнеров.

    Для своего выступления в праздничном шоу ко Дню Независимости Украины Тина Кароль выбрала изысканное длинное платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
    instagram.com/tina_karol/

    «День Независимости – один из важнейших праздников нашей страны. Мне хотелось особенно подготовиться к этому дню, поэтому я подошла к выбору наряда с максимальным уважением. Это платье от украинского дизайнера Кати Сильченко. Мы с ней сотрудничаем уже очень давно», – отметила Тина Кароль в интервью каналу «Украина».

    Напомним, концертное шоу «З Днем народження, Україно!» телезрители увидят 24 августа.

     Читайте также: Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля.


     

     

     

     

    Тина Кароль певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ