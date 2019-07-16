Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Поп-дива порадовала поклонников стильным нарядом

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами от украинских дизайнеров.

Для своего выступления в праздничном шоу ко Дню Независимости Украины Тина Кароль выбрала изысканное длинное платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.

«День Независимости – один из важнейших праздников нашей страны. Мне хотелось особенно подготовиться к этому дню, поэтому я подошла к выбору наряда с максимальным уважением. Это платье от украинского дизайнера Кати Сильченко. Мы с ней сотрудничаем уже очень давно», – отметила Тина Кароль в интервью каналу «Украина».

Напомним, концертное шоу «З Днем народження, Україно!» телезрители увидят 24 августа.

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