Тина Кароль показала пышные формы в эффектном концертном наряде
Тина Кароль
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Поп-дива порадовала поклонников стильным нарядом
Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами от украинских дизайнеров.
Для своего выступления в праздничном шоу ко Дню Независимости Украины Тина Кароль выбрала изысканное длинное платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.
«День Независимости – один из важнейших праздников нашей страны. Мне хотелось особенно подготовиться к этому дню, поэтому я подошла к выбору наряда с максимальным уважением. Это платье от украинского дизайнера Кати Сильченко. Мы с ней сотрудничаем уже очень давно», – отметила Тина Кароль в интервью каналу «Украина».
Напомним, концертное шоу «З Днем народження, Україно!» телезрители увидят 24 августа.