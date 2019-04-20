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    Жизнь

    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями

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    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями

    Для модели малыш - первенец, а вот знаменитый актер стал отцом уже в третий раз

    Западные СМИ делятся радостными известиями: 22-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель стали родителями - у них родилась дочь!

    Французский актер сообщил в соцсети имя новорожденной, опубликовав в Instagram фото водопада в тропических лесах реки Амазонки в Южной Америке,

    Младший брат Тины, 18-летний Закари Кунаки, уже придумал, как ласково будет называть племянницу.

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    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями

    Кстати сказать, большая часть тропических лесов Амазонки находится в Бразилии, где у Касселя и его жены есть дом. Актер переехал в Рио-де-Жанейро после развода с Моникой Беллуччи.

    Для Кунаки малыш - первенец, а вот Кассель стал отцом уже в третий раз. Вместе с бывшей супругой Моникой Беллуччи актер воспитывает 14-летнюю Дэву и 8-летнюю Леони.

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    Впервые о том, что Кунаки и Кассель готовятся к рождению первого общего ребенка, пресса написала в конце декабря 2018-го. Тогда пара никак не отреагировала на появившуюся информацию, однако в первый день 2019 года знаменитости подтвердили слухи.

     

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