Три месяца в грязи и темноте: появились подробности финальной серии 8 сезона «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Битва с Королем ночи у Винтерфелла собрала 750 человек и снималась 11 недель.

Поклонники с нетерпением ждут заключительный 8 сезон «Игры престолов», выход которого анонсирован 15 апреля. Создатели сериала всеми силами скрывают подробности сюжета, но информация появляется в СМИ. Последняя серия «Игры престолов» закончится битвой у Винтерфелла с Королем ночи. Эта битва будет самой длительной в истории кино - сериал побил рекорд фильма «Властелин колец: две крепости».

Для съемок финальной серии потребовалось 11 недель. Более 750 человек участвовали в постановке. Мейси Уильямс, сыгравшая Арью Старк, за несколько месяцев до съемок битвы начала тренировки, но призналась, что сниматься тяжело. Одна из актрис потеряла сознание во время «битвы», а также у одного из участников съёмочной команды появился приступ астмы после того, как включили дым-машину с парафином и рыбьим жиром.

Съемки проходили ночью в сельской местности. Температура доходила до -30 градусов. Актеры и съемочная команда работали под ледяным ветром, дымом и с грязью по щиколотку. Создатели сериала не доверяют даже коллегам по съемочной площадке: только те, кто имеет специальный значок «Эпизод 6» могли участвовать в съемках битвы.

«Это был самый неприятный опыт в «Игре престолов». Настоящее испытание, очень неприятное. Ты ложишься спать в 7 утра, встаёшь в полдень, чувствуешь себя потерянным, ничего не можешь делать, но нужно возвращаться. У тебя нет жизни вне сериала», - рассказал «ветеран боевиков» Иэн Глен, сыгравший сира Джораха Мормонта, изданию Entertainment Weekly.