Туристы замусорили шотландскую резиденцию Елизаветы II



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Персонал замка Балморал возмущен поведением любителей пикников.

Замок Балморал и его окрестности были открыты для широкой публики в 1931 году. В наше время все желающие могут побродить по королевскому поместью с апреля по июль, пока туда не приедет королева Елизавета II.

Однако и за это время туристы успевают так «наследить», что персонал замка вынужден строчить гневные посты в официальном аккаунте Балморала.

Сотрудники конной охраны замка обнаружили «подарочки», оставленные любителями пикников - стаканчики из «МакДональдса», пластиковые тарелки и другие «блага» цивилизации. Туристы-вандалы не потрудились за собой убрать и оставили все как есть у озера Лох-Мик.

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