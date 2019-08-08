  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Туристы замусорили шотландскую резиденцию Елизаветы II

    • Розсилка
    Туристы замусорили шотландскую резиденцию Елизаветы II

    Персонал замка Балморал возмущен поведением любителей пикников.

    Замок Балморал и его окрестности были открыты для широкой публики в 1931 году. В наше время все желающие могут побродить по королевскому поместью с апреля по июль, пока туда не приедет королева Елизавета II.

    Однако и за это время туристы успевают так «наследить», что персонал замка вынужден строчить гневные посты в официальном аккаунте Балморала.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Туристы замусорили шотландскую резиденцию Елизаветы II
    Туристы замусорили шотландскую резиденцию Елизаветы II

    Сотрудники конной охраны замка обнаружили «подарочки», оставленные любителями пикников - стаканчики из «МакДональдса», пластиковые тарелки и другие «блага» цивилизации. Туристы-вандалы не потрудились за собой убрать и оставили все как есть у озера Лох-Мик.

     Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

     

    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ