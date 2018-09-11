Участники романтического реалити «Наречена для тата» сыграли свадьбу



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Герои шоу «Наречена для тата» Татьяна Сирица и Юрий Шпилька

Никто не верил, а они это сделали!

Кто бы мог подумать, что романтические истории, которые мы видим на телеэкранах, могут иметь прекрасное продолжение в жизни!

Зимой этого года, телезрители следили за участниками проета «Наречена для тата», героями которого стали пять одиноких отцов из разных уголков Украины.

Целый месяц они провели под одной крышей с потенциальными невестами и их родственниками. Но из пяти пар решение продолжать строить отношения приняла только одна – 27-летняя Татьяна Сирица и 28-летний Юрий Шпилька.

Девушка переехала из Черкасс в село Майдановку к молодому отцу и его сыну. И уже в сентябре этого года молодые люди оповестили своих поклонников о свадьбе.

Несмотря на то, что Юра - парень их села, а Таня - всю жизнь прожила в городе, девушка рискнула и переехала к возлюбленному.

По словам Татьяны, сначала ей очень сложно было приспособиться к новой жизни и правилам в семье Юры, отказавшись от прежних условий жизни в городе. Однако отношения пары развивались с каждым днем все стремительнее. И финал оказался счастливым - влюбленные расписались 8 сентября!

«Предложение мне Юра сделал, считайте, еще на проекте «Наречена для тата». А разговор по поводу свадьбы завязался еще в мае. Юра меня спросил: «Ну, что, когда свадьбу будем делать?» (смеется). Мужчинам сложнее говорить на такие темы. Решили пожениться в сентябре – 8 числа. Все это время мы готовились. Кстати, отметили в Звенигородке как раз в том кафе, где Юрчик ел креветки в одном из выпусков. Там есть хороший вместительный зал. Украшали его сами: мы с дружкой сделали бумажные цветы, смастерили вазы из бутылок, буквы вырезали и красили, много чего! Бабушка вышила мне красивые рушники», - рассказывает Таня.

Несмотря на то, что в этот день шел дождь, молодожены не расстроились. Юра уверен, что это хорошая примета.

«Столько переживаний, дикая усталость, столько кружек выпитого кофе, но это того стоит! Спасибо родителям, братьям, сестрам, друзьям, которые вместе с нами разделили этот день, а также тем близким, которые переживали за нас на расстоянии»,- написала Татьяна в соцсети и поделилась несколькими снимками со свадьбы.

Не забыла невеста поблагодарить команду проекта «Наречена для тата». Ведь благодаря опытным психологам, которые подбирали пары для проекта ребята познакомились и поженились.

«Мы с Юрой действительно были половинками, а теперь стали единым целым! Спасибо телеканалу СТБ и проекту «Наречена для тата» за то, что познакомили нас, так как в обычной жизни у нас было мало шансов встретиться».