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    Жизнь

    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой

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    Гарри и Уильям - Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Гарри и Уильям

    В Instagram Кенсингтонского дворца была выставлена фотография 1988 года с маленькими принцами и их мамой

    Герцог и герцогиня Кембриджские поделилтсь душевным фото. На снимке: принцы Гарри и Ульям, их мать Диана и кузены Питер Филлипс и Зара Тиндалл.

    Дети сфотографированы во дворе старой пожарной части на территории Сандрингемского дворца в 1988 году. По данным британского издания Hello! поклонники Кембриджей сразу заметили, что за рулем спасательной машины сидит именно Уильям.

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    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой
    Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой

    В свое время принц Уильям  работал пилотом санитарной авиации в Восточной Англии и не понаслышке знает о работе этой службы. Пилоту королевских кровей каждый день приходилось наблюдать, как умирают люди.

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    дети Принц Уильям
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