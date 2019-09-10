Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой



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Гарри и Уильям

В Instagram Кенсингтонского дворца была выставлена фотография 1988 года с маленькими принцами и их мамой

Герцог и герцогиня Кембриджские поделилтсь душевным фото. На снимке: принцы Гарри и Ульям, их мать Диана и кузены Питер Филлипс и Зара Тиндалл.

Дети сфотографированы во дворе старой пожарной части на территории Сандрингемского дворца в 1988 году. По данным британского издания Hello! поклонники Кембриджей сразу заметили, что за рулем спасательной машины сидит именно Уильям.

В свое время принц Уильям работал пилотом санитарной авиации в Восточной Англии и не понаслышке знает о работе этой службы. Пилоту королевских кровей каждый день приходилось наблюдать, как умирают люди.