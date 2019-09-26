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    Жизнь

    Умер экс-президент Франции Жак Ширак

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    Умер экс-президент Франции Жак Ширак

    О кончине политика сообщили местные СМИ

    Бывший президент Франции Жак Ширак ушел из жизни в возрасте 86 лет. Как сообщает местная газета Figaro, он умер «мирно» в окружении семьи. Один из самых известных политиков рубежа веков руководил страной с 1995 до 2007 года, а до того занимал должности мэра Парижа и Премьер-министра Франции.

    После того, как он покинул Елисейский дворец, СМИ сообщали, что у Ширака диагностирована болезнь Альцгеймера, однако родственники политика отрицали эту новость. В последние годы он несколько раз был госпитализирован.

    СМИ политика умер
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