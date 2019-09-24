Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»



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Коллеги Джоэла Майкла Мендела признаются, что до сих пор не верят в случившееся

В Лос-Анджелесе на 55 году жизни скончался продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти» Джоэл Майкл Мендел. О том, что создателя всем известных мультиков больше нет, сообщила телесеть Adult Swim, которая отвечала за трансляцию. Что именно стало причиной смерти, пока не сообщается. Коллеги Мендела признаются, что шокированы случившемся и до сих пор не верят, что Джоэла больше нет.

Variety со ссылкой на представителей телекомпании сообщает, что коллеги очень скорбят по Менделу и отмечают, что теперь будет очень не хватать его таланта и остроумия. Известно также, что пока детали произошедшего держатся в секрете. Супруга же Мендела Джуэл Бестроп отмечает, что ее муж умер от естественных причин.

Коллега по мультику «Рик и Морти» Джастин Ройланд также поспешил выразить свои соболезнования семье Джоэла. Он отметил, что Мендел был для него партнером и другом. «Я не знаю, что буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен», - написал он в Twitter.

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