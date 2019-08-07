Умерла писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон



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Моррисон было 88 лет

На 89-м году жизни умерла американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. Как сообщает Associated Press, она скончалась вечером в понедельник, 5 августа, в Медицинском центре Монтефиоре в Нью-Йорке.

Моррисон стала первой афроамериканкой, получившей Нобелевскую премию по литературе (1993 год). Шведская академия отмечала язык автора и ее «проницательную силу».

Один из самых известных романов Моррисон – «Возлюбленная», в котором рассказывается о женщине, убившей свою дочь ради того, чтобы та не попала в рабство. В 1988 году книга была отмечена Пулитцеровской премией.

Последний роман Моррисон «Боже, храни мое дитя» вышел в 2015 году.