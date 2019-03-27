Ушла из жизни популярная актриса столичного Театра Франко



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Зинаида Цесаренко.

Последний выход актрисы на сцену состоялся 12 марта этого года в премьерном спектакле «Посторонние среди нас»

Сегодня, 27 марта, ушла из жизни заслуженная актриса Украины, выдающаяся артистка Национального театра им. Ивана Франко Зинаида Цесаренко.

Об этом сообщили коллеги и близкие артистки. Ей было 82 года.

Как писал «Главком», лишь несколько недель назад Зинаида Цесаренко исполнила роль в премьерном спектакле «Посторонние среди нас», где на сцене прощалась с жизнью и шла в никуда.

По случаю смерти актрисы, театральный критик Олег Вергелис поделился в своем Facebook архивными фото Зинаиды.

«В день Театра есть радость. Но есть и грусть. Ушла из жизни актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко ... Светлый человек, талантливая актриса. На фотографиях - сцены из спектаклей, в которых она играла, а также снимок ее юных лет, когда она (на фото слева) рядом с корифеями-франковцами Н.Ужвий, Е. Пономаренко, А. Кусенко. Крайня фотография - ее подарок мне. Это серебряное изделие, такая миниатюрная «чаша Грааля», которую держали известные люди еще в 18 веке... Всегда буду помнить ...Светлая память ...», - написал Олег Вергелис

Зинаида Цесаренко родилась в 1936 году в селе Байбуга Кировского района Крымской области. В коллектив франковцев Зинаида Васильевна пришла в 1965 году, имея опыт работы Днепродзержинском драматическом театре имени Леси Украинский и Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Дебютом на сцене театра им. Франко стала роль Азы в спектакле «Злой рок» по М. Старицкого.

Большинство образов, которые создала актриса, стали истинным достоянием национальной сцены: Анна «Две семьи» М. Кропивницкого, Оксана «Майская ночь», Секлета «За двумя зайцами» М. Старицкого, Климена «Кассандра» Леси Украинский, Поля « Васса Железнова »М. Горького, Татьяна« Суета », Райская« Житейское море »И. Карпенко-Карого, Донья Инес« Благочестивая Марта »Т. де Молины, Соня« Дядя Ваня »А. Чехова, Юнона« Энеида »И. Котляревского , вторая женщина «Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта, Миссис Пирс «Пигмалион» Б. Шоу, Лиза «Крошка Цахес» Э. Гофмана.

Зинаида Васильевна относилась к актрисам, которые никогда не останавливались на достигнутом. Ей был присущ необычайный азарт к работе, она была открытой к эксперименту и поиску, для нее не существовало понятия больших и маленьких ролей. Она всегда тонко чувствовала стиль и жанр спектакля. Сколько невероятных, самых тонких нюансов, психологических, парадоксальных художественных средств нашла актриса для создания чрезвычайной трогательного образа госпожа Конти в спектакле «Соло для часов с боем» О. Заградника.

Неисчерпаемым народным юмором, легким нравом были проникнуты образы, которые создала актриса, в спектаклях по классиками украинской литературы: две Пелагеи - одна Пелагея в «Мартын Боруля» Карпенко-Карого и совсем другое любознательный сплетница баба Пелагея с «Кайдашевой семьи »И. Нечуй-Левицкого.